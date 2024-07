L’avant-projet de la nouvelle constitution guinéenne a été dévoilé ce lundi 29 juillet 2024 par le Conseil National de la Transition (CNT). Ce texte, qui se positionne contre la peine de mort en Guinée, a suscité une vive contestation de la part de Dr Ben Youssouf Keita, leader du parti Alliance pour le Changement et le Progrès (ACP).

Selon Dr Keita, l’augmentation de la délinquance et des crimes passionnels justifie l’introduction de la peine de mort dans le pays. Il a déclaré : « Celui qui fait exprès d’ôter la vie d’un être humain, on doit lui ôter la vie. »

Il a poursuivi : « Nous n’avons pas apprécié la promotion de la non-exécution de la peine de mort. Nous voulons la peine de mort parce qu’il y a trop de crimes passionnels, trop de sacrifices rituels. La vie d’un être humain est sacrée. Celui qui fait exprès d’ôter la vie d’un être humain, on doit lui ôter la vie. Ils sont contre cela dans cette constitution, mais nous allons nous battre pour que la peine de mort soit restaurée. »

Une avancée saluée : la création du Sénat

Par ailleurs, Dr Keita se réjouit de la création d’un Sénat, une nouvelle institution prévue par l’avant projet de nouvelle constitution.

« Désormais, avec la nouvelle constitution, nous allons avoir l’Assemblée nationale et le Sénat. Surtout au niveau du Sénat, nous aurons des personnalités qui ont servi ce pays honnêtement et dignement. Mais avec la retraite, ils n’ont plus de moyens de subsistance et meurent dans la détresse. Le Sénat fera en sorte que les Guinéens ayant servi leur pays avec patriotisme ne puissent pas mourir en déchéance à leur retraite », a-t-il expliqué.

L’avant-projet de la nouvelle constitution continue de faire débat, avec des positions divergentes sur des points cruciaux comme la peine de mort. Les discussions autour de ce texte s’annoncent intenses, alors que le pays se prépare à un référendum pour son adoption.