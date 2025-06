En préparation pour le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) TotalEnergies 2024, le Syli national local affrontera le Sénégal en double confrontation amicale les 4 et 7 juillet 2025 à Dakar.

À cette occasion, le sélectionneur de l’équipe locale, Souleymane Camara, a publié la liste des 26 joueurs convoqués. Les 26 joueurs sélectionnés :

Gardiens de but :

Ousmane Camara (Flamme Olympique)

Mory Keita (Hafia FC)

Sékou Salifou Sylla (Horoya AC)

Défenseurs :

4. Kabinet Kouyaté (Hafia FC)

5. Bourlaye Camara (Milo FC)

6. Bangaly Cissé (ASM Sangarédi)

7. Ibrahima Nounké Kaba (Horoya AC)

8. Mohamed Boké Camara (CI Kamsar)

9. Mamady Mara (Horoya AC)

10. Mohamed Bangoura (ASM Sangarédi)

11. Mohamed Diabaté (Hafia FC)

Milieux de terrain :

12. Ousmane Dramé (Hafia FC)

13. Lansana Sylla (Horoya AC)

14. Alhassane Bangoura (Milo FC)

15. Mohamed Bangoura (Hafia FC)

16. Mohamed Madani Diarra (SAG)

17. Salifou Camara (Hafia FC)

18. Issiaga Bangoura (Renaissance FC)

19. Ibrahima Sory Sankhon (AS Kaloum)

Attaquants :

20. Yakhouba Gnagna Barry (Horoya AC)

21. Cheick Bourhane Camara (RCC Kamsar)

22. Aboubacar Bachir Bangoura (Milo FC)

23. Sékou Damaro Bangoura (Renaissance FC)

24. Aboubacar Kanacé Camara (CI Kamsar)

25. Ismaël Camara (Horoya AC)

26. Mohamed Lamine Youla (Renaissance FC)

Organisée conjointement ,par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda, la huitième édition du Championnat d’Afrique des Nations va se dérouler du 02 au 30 août 2025 prochain.

Logé dans le groupe C, la Guinée partage la poule avec l’Ouganda, le Niger, l’Algérie et l’Afrique du Sud.