Malgré les réserves exprimées par le ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation (MATD), l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) maintient la tenue de son congrès pour le 6 juillet. Son leader, Cellou Dalein Diallo, en exil, se montre inflexible.

Dans un courrier adressé au ministre Kalil Condé, il dénonce une tentative “d’immixtion illégale” dans les affaires internes du parti. Selon lui, cette posture vise à “favoriser une partie contre une autre”, en violation des principes de neutralité administrative.

L’ancien Premier ministre s’en prend directement au Mouvement des Réformateurs-UFDG, une frange dissidente qu’il considère sans légitimité. “Le Mouvement des Réformateurs-UFDG n’a aucune existence juridique reconnue et dont les membres ont adopté un positionnement politique différent de celui de l’UFDG”, affirme-t-il.

Il poursuit en soulignant : “Il est de notoriété publique que les membres du Mouvement dit les Réformateurs ont tous renoncé aux valeurs fondatrices de l’UFDG.” Et de rappeler la définition même d’un parti politique comme étant “une réunion d’hommes qui professent la même doctrine politique”, selon les termes de Benjamin Constant.

Toutefois, le président de l’UFDG se dit ouvert à la réintégration des anciens cadres du parti. “La Direction nationale du parti est disposée à examiner toutes les réclamations et demandes de retour dans les rangs du Parti formulées par des cadres ayant démissionné ou radiés du Parti dès lors que ceux-ci auront fait amende honorable”, précise-t-il.

S’agissant du congrès du 6 juillet, Cellou Dalein reste ferme et appelle le ministre à revoir sa position. “L’UFDG est juridiquement fondée à organiser son congrès. C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous ne manquerez pas de revenir sur vos décisions et injonctions pour permettre à notre parti de tenir son congrès le 6 juillet, et à la justice, déjà saisie, de trancher les litiges opposant l’UFDG à ses anciens cadres.”