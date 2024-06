La dernière session des examens nationaux a pris fin le 26 juin 2024. Ils étaient plus de 88 mille candidats à affronter les épreuves du baccalauréat cette année . Place donc à la correction des copies, étape cruciale avant la proclamation des résultats.

Une équipe composée de 1 186 correcteurs, venus des établissements publics et privés du pays, regroupés en sous-commissions et coordonnés par un président, a été constituée. “Ils veillent à ce que chaque copie soit corrigée deux fois par différents acteurs, suivant strictement les barèmes de notation, afin d’éviter toute sous-évaluation ou surévaluation”, ont indiqué dans un communiqué les membres du jury national de coordination des examens, en visite dans les salles de correction le samedi 29 juin 2024, pour “sensibiliser et encourager les correcteurs à jouer pleinement leur rôle dans ce processus d’évaluation”.

“Vous détenez le pouvoir d’orienter le parcours académique de nombreux étudiants. Votre attention méticuleuse et votre équité garantissent la justesse et la validité des évaluations”, a déclaré Abdoulaye A. Camara, le Directeur national de l’enseignement secondaire.

À cette occasion, le jury national a salué l’engagement de tous les correcteurs et a rappelé l’importance de leur responsabilité pour assurer le succès de cette étape essentielle des examens nationaux.