Suite à une pénurie d’essence dans la ville de Kankan, les propriétaires d’engins font face à une augmentation remarquable sur le marché, appelé communément ‘’Marché noir’’. Là, un litre se négocie entre 15.000 à 20.000Fg, selon nos constats par endroits.

«Ce qui se passe en ce moment à Kankan, nous le déplorons avec la dernière énergie. La population souffre. Partout, il n’y a pas d’essence. Et dans les marchés noirs il faut payer de 15.000 à 20.000Fg pour avoir un litre. Le gouvernement doit faire quelque chose à ce point», a interpelé Oumar Touré, chargé de communication de la maison des associations et Ong de Guinée.

Dans la circonstance, nous avons rencontré Amara Doumbouya et Mory Konaté, tous des citoyens et propriétaires d’engins. Ils témoignent avoir acheté un litre d’essence à 20.000 francs.

«Du jamais vu, ce qui se passe actuellement à Kankan. Depuis le dimanche jusqu’à présent, on est plongé dans cette crise de carburant. Tantôt on est obligé de payer un litre à 20.000 fg ou plus. Et dans les stations-services, c’est une affaire entre les gérants et le marché noir pour faire souffrir les citoyens. Cette situation a existé aussi sous le régime précédent. Si le CNRD est incapable de gérer le secteur pétrolier, qu’il nous dise la vérité, trop c’est trop !», a réagi Amara.

Facely Sanoh, correspondant de Guinée360.com