Installé par la FIFA le 25 novembre 2022, le Comité de normalisation (Conor) de la Fédération guinéenne vient de voir son mandat prorogé jusqu’en avril 2023 au plus tard.

Alors que son mandat arrivait à terme, le Comité de Normalisation de la fédération guinéenne de football vient de bénéficier de 10 mois pour continuer sa mission selon un communiqué de l’instance dirigeante du football guinéen. Une décision qui arrive malgré les menaces de boycott des différentes associations et organisations sportives du pays.

Le Communiqué :

La Fédération Guinéenne de Football a été notifiée ce jeudi 30 juin 2022 de l’évolution de sa situation qui a été soumise à l’attention du Bureau du Conseil de la FIFA.

L’Administration de la FIFA en concertation avec le comité de normalisation, conformément à un des points du mandat attribué dans la décision du 25 novembre 2021 installant le CONOR, a conclu qu’il est nécessaire de procéder à la révision des statuts et du code électoral de la FGF avant l’élection du nouveau comité exécutif.

Il a été également convenu que l’élection du prochain comité exécutif doit être précédée des élections au sein des membres et des affiliés (ligues, groupements d’intérêt et districts).

L’Administration de la FIFA et le comité de normalisation conviennent de l’organisation de deux congrès distincts avant la tenue de l’élection du comité exécutif. Il s’agit d’abord d’un congrès d’approbation des nouveaux statuts et du code électoral et ensuite d’un congrès de mise en place de la commission électorale, de la commission de recours électorale et des organes juridictionnels.

De tout ce qui précède, le Bureau du Conseil de la FIFA a décidé de prolonger le mandat du comité de normalisation de la FGF jusqu’au 30 avril 2023 au plus tard.