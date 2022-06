L’international guinéen Ilaix Moriba est nominé dans la catégorie de Meilleur Jeune Talent de l’année pour les CAF Awards 2022. Un prix qui récompensera le plus grand espoir du continent qui aura marqué cette saison sportive.

La pépite guinéenne Ilaix Moriba continue de se distinguer. Véritable attraction de la dernière CAN du Syli National, le milieu de terrain de 19 ans est logiquement nominé parmi les 10 meilleurs jeunes du continent à l’issue de la saison 2021-2022. À Rabat ce 21 juillet, la CAF désignera l’heureux vainqueur de cette catégorie.

