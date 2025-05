À l’occasion d’un point de presse, ce vendredi 30 mai 2025, le ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation (MEPU-A) a dévoilé les statistiques officielles des candidats inscrits aux examens nationaux pour l’année scolaire 2024-2025, ainsi que les dispositifs mis en place pour assurer leur bon déroulement.

Parmi les réformes majeures introduites cette année figure l’élargissement de la plateforme d’inscription en ligne à tous les candidats à l’entrée en 7ᵉ année. “Cette opération s’est déroulée via le portail [www.degec.com](http://www.degec.com) sur une période de six mois, d’octobre 2024 à mars 2025. L’inscription a été assurée par les chefs d’établissement et les directeurs d’école, permettant ainsi, selon le ministère, de disposer de listes fiables d’élèves répondant aux critères réglementaires”, a précisé le chef de cabinet du ministère.

D’après les données communiquées, 566 071 candidats sont inscrits cette année, dont 261 137 filles. La répartition par niveau d’examen est la suivante :

Examen de fin d’études élémentaires : 313 283 candidats, dont 146 906 filles ;

Brevet d’études du premier cycle (BEPC) : 179 849 candidats, dont 83 013 filles ;

Baccalauréat : 72 939 candidats, dont 31 218 filles.

“Ces chiffres témoignent d’une participation massive des élèves à l’ensemble des examens, avec une représentation significative des filles à chaque étape du parcours scolaire”, s’est félicité le ministère.

Pour accueillir les candidats, le MEPU-A a mobilisé des moyens logistiques importants.

“Le ministère a retenu 2 188 centres d’examen répartis sur l’ensemble du territoire. Au total, 18 869 salles de classe seront aménagées pour garantir le bon déroulement des épreuves”, a précisé le département.

Avant de conclure : “L’organisation des examens nationaux de cette année s’inscrit donc dans une dynamique de modernisation et de rigueur, dans l’objectif de renforcer la crédibilité du système éducatif.”