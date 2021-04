En plus de la confiance placée en elle, de la part de président de la République, dame Zalikatou Diallo, après sa nomination a reconnu la volonté d’Alpha Condé de poursuivre à faire la promotion de la femme, dans son gouvernement.

Au locataire de Sèkhoutoureyah, elle a dit ceci: «Je vous remercie pour la confiance pour assumer des nouvelles fonctions au niveau de l’exécutif guinéen en ma qualité de ministre de la Citoyenneté et de l’unité nationale. Merci au Pr Alpha Condé pour la promotion des femmes (…)»

Elle fait montre d’un engagement et d’une détermination pour «mener à bien la mission qui lui a été confiée pr le Chef de l’État et je ne ménagerai aucun effort s’il plaît à Dieu pour mériter cette confiance. Forte du soutien de vous membres de l’Assemblée nationale, des députés et aussi les membres de la nouvelle équipe que je vais intégrer à savoir du gouvernement du premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana, forte de tous cela je pense que l’espoir est permis que je pourrai mener à bien cette mission à la satisfaction du chef de l’État et tout le peuple de Guinée», dira-t-elle.