Devant le Conseil national de la transition (CNT), le Premier ministre Bah Oury a présenté une feuille de route économique ambitieuse, articulée autour d’un programme d’investissements estimé à 330 milliards de dollars sur la période 2026-2040. L’objectif est de soutenir 68 mégaprojets structurants et d’accélérer la transformation économique du pays.

Une première phase prioritaire couvrant la période 2026-2030 prévoit la mobilisation de 75 milliards de dollars, dont 20 milliards déjà engagés. À l’horizon 2040, l’exécutif ambitionne de à porter le produit intérieur brut (PIB) de la Guinée à 152 milliards de dollars, contre environ 35 milliards actuellement.

Infrastructures et transports en tête des priorités

Le secteur des infrastructures, des transports et des technologies concentre l’essentiel des investissements, avec une enveloppe de 100 milliards de dollars. Le gouvernement prévoit la réalisation de 2 900 km d’autoroutes, 2 500 km de lignes ferroviaires et 5 500 km de routes d’ici 2030 afin de désenclaver le territoire et fluidifier les échanges.

Sur le plan numérique, l’exécutif vise une couverture de 95 % du territoire à l’horizon 2040, traduisant une volonté d’intégration accrue aux dynamiques économiques mondiales.

Agriculture et souveraineté alimentaire

Doté de 65 milliards de dollars, le secteur agricole constitue un pilier majeur de la stratégie gouvernementale. Trente-deux mégaprojets sont annoncés, dont l’aménagement de 10 000 km de pistes rurales d’ici 2030 et la relance des unités de transformation locale, notamment les rizeries.

Par ailleurs, 298,5 milliards de francs guinéens ont déjà été mobilisés via le Fonds de développement agricole (FODA) et le Programme de développement agricole et de commercialisation en Guinée (PDACG) pour soutenir directement les producteurs.

Un accent sur le capital humain

L’éducation et la culture bénéficieront d’une enveloppe de 40 milliards de dollars. Le gouvernement prévoit un mécanisme de financement innovant, avec l’affectation de 20 % des recettes de la Compagnie du TransGuinéen (CTG) et de 5 % des revenus miniers au secteur éducatif.

La bourse d’entretien des étudiants est revalorisée à 500 000 francs guinéens, contre 100 000 francs auparavant, dans une logique de renforcement du capital humain.

Santé : vers un accès universel

Le secteur de la santé bénéficiera de 30 milliards de dollars. Les priorités portent sur la construction d’infrastructures hospitalières, notamment des centres néonataux et pédiatriques, ainsi que sur le renforcement de l’assurance maladie afin d’élargir l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire.

Soutien au secteur privé

Doté de 1,5 milliard de dollars, le volet économique et financier vise à structurer le secteur privé et à soutenir les PME. Des conventions de financement ont déjà été signées, notamment à hauteur de 200 milliards de francs guinéens avec Ecobank et 20 milliards de francs guinéens avec la Banque nationale d’investissement de Guinée (BNIG).

Transition énergétique et accès à l’eau

Le Premier ministre a également insisté sur l’accélération de la transition énergétique, avec une priorité donnée au solaire afin de réduire la dépendance aux hydrocarbures. Plus de 300 localités ont déjà été raccordées dans le cadre de l’électrification rurale, avec un objectif d’extension progressive.

Un financement mixte pour une vision ambitieuse

Pour concrétiser ces ambitions, le gouvernement mise sur une architecture financière diversifiée : 32 % des ressources proviendraient du budget national, 38 % du secteur privé, 19 % des fonds souverains et 11 % des partenaires techniques et financiers.

À travers cette feuille de route, les autorités affichent leur volonté de transformation structurelle de l’économie, portée notamment par le programme Simandou et le développement des infrastructures. Reste désormais le défi de la mobilisation effective des financements, de la gouvernance des projets et de leur mise en œuvre, dans un contexte d’attentes sociales et économiques élevées.