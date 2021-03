Ce drame survenu dans la matinée du lundi 29 mars 2021, aux larges de Madina Koukouba, sous-préfecture de Kanfarandé a coûté la vie à 14 personnes (bilan provisoire), 1 disparu et 15 blessés, selon le gouvernement.

A travers un communiqué rendu public dans la soirée de ce lundi, le gouvernement guinéen a souligné qu’il s’agit d’une pirogue de pêche non immatriculée, en partance pour Boffadar et transportant clandestinement à son bord, des passagers et naviguant nuitamment, «sans aucune mesure de sécurité et de sûreté, qui a fait naufrage».

Après avoir déploré cet acte, le gouvernement a annoncé l’ouverture «d’une enquête sérieuse et diligentée par les services compétents en vue d’élucider les causes et les circonstances du drame et d’en tirer toutes les conséquences».