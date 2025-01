Alors que la ville de Goma, dans l’Est de la République Démocratique du Congo, est sous le contrôle du groupe armé M23 soutenu par des forces rwandaises, le Président Félix Tshisekedi s’est adressé à ses concitoyens ce mercredi 29 janvier 2025. Il a appelé à la résistance face à la menace grandissante.

“Chers compatriotes, l’Est de notre pays, notamment les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l’Ituri, traverse une situation sécuritaire de plus en plus dramatique. Les forces de défense rwandaises, aux côtés de leurs alliés du M23, poursuivent leurs actes terroristes sur notre sol, semant la peur et la désolation parmi nos populations. Je ressens profondément votre douleur et votre indignation face à ces attaques barbares”, a déclaré Félix Tshisekedi.

Le président poursuit en affirmant que ces agressions ne représentent pas seulement une attaque contre la République, mais aussi une offense à l’histoire et à la dignité du peuple congolais. Il a annoncé qu’une réponse forte contre les agresseurs serait mise en place.

“Face à cette situation, soyez assurés qu’une riposte énergique et coordonnée contre ces terroristes et leurs alliés est déjà en cours. Nos vaillantes forces armées, symboles de courage et de patriotisme, sont prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire”, a-t-il assuré.

Félix Tshisekedi a précisé qu’il avait convoqué plusieurs réunions de crise avec une équipe gouvernementale restreinte, le haut commandement militaire et des représentants institutionnels pour évaluer la situation et définir les mesures à prendre pour repousser l’agression et récupérer chaque parcelle du territoire.

Le président a aussi annoncé la nomination du général-major Evariste Somo Kakule au poste de gouverneur militaire du Nord-Kivu, afin de renforcer la coordination des opérations militaires et restaurer l’autorité de l’État. Parallèlement, des démarches diplomatiques ont été entreprises, notamment auprès du Conseil de sécurité des Nations unies et dans le cadre du processus de paix de Luanda, auquel la RDC reste pleinement engagée.

Cependant, le président a insisté sur le fait que la RDC privilégie toujours la voie du dialogue, tout en restant déterminée à défendre sa souveraineté par tous les moyens nécessaires. “Ce combat n’est pas uniquement celui de nos forces armées, il est celui de tout un peuple, de notre identité congolaise, pour léguer aux générations futures un pays prospère et en paix”, a-t-il déclaré.

Il a également lancé un appel à l’unité nationale : “Dans chaque province, chaque ville, chaque territoire et village, ainsi que dans la diaspora, sans distinction d’ethnie ou de politique, unissons nos efforts pour soutenir nos soldats. Ensemble, nous défendrons notre souveraineté et préserverons notre intégrité territoriale.”

Le président a exprimé sa profonde compassion envers les populations déplacées par les combats et a ordonné la mise en œuvre d’un plan d’urgence humanitaire. “Je suis conscient de vos souffrances, notamment à Goma et dans ses environs. Votre douleur est la mienne”, a-t-il ajouté.

Félix Tshisekedi a encouragé ses compatriotes à puiser dans leur force intérieure : “Résistez avec courage, faites preuve de vigilance et restez calmes face à l’adversité. Sachez que nous ne restons pas inactifs. Des mesures sont prises pour assurer la protection des civils et éviter toute escalade de la violence.”

Il a également rendu hommage au général-major Peter Sirimoamy, gouverneur militaire du Nord-Kivu, décédé au combat, ainsi qu’à toutes les forces engagées pour reconquérir le territoire.

Le président a vivement interpellé la communauté internationale, notamment l’Union africaine, qu’il a accusée de complicité pour son silence face aux violations des droits de la RDC par le Rwanda. “Le Rwanda continue de violer la Charte des Nations Unies et les accords régionaux. Leur soutien au M23 et leur implication dans l’exploitation illégale de nos ressources mettent la stabilité régionale en péril”, a-t-il dénoncé.

Il a ajouté que le peuple congolais prend acte de cette “passivité”. “Soyez-en sûrs, la République Démocratique du Congo ne se laissera pas écraser. Nous lutterons et nous triompherons”, a-t-il affirmé.