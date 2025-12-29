Publireportage – Dans le cadre de sa stratégie d’inclusion financière et de proximité avec les communautés, UBA Guinée déploie une campagne renforcée autour des transferts d’argent en agence, aussi bien en envoi qu’en réception de fonds, afin d’offrir à ses clients une expérience fluide, rapide et avantageuse.

Présente à travers un réseau d’agences stratégiquement implantées à Kaloum, Madina, Matoto, Kagbelen, Prima Center, Labé, Nzérékoré, Siguiri et Kamsar, UBA Guinée met un accent particulier sur la qualité de l’accueil et l’efficacité du service.

Dès leur entrée en agence, les clients sont pris en charge par des ambassadeurs UBA, chargés de les orienter et de faciliter leur parcours. Cette organisation permet une orientation immédiate vers les caisses dédiées aux transferts d’argent, réduisant considérablement le temps d’attente et améliorant l’expérience globale.

Grâce à ses partenariats avec Western Union, MoneyGram et RIA, UBA Guinée propose des taux d’envoi défiant toute concurrence, tout en garantissant la sécurité et la rapidité des transactions. Ces solutions internationales répondent aux besoins quotidiens des particuliers et des professionnels, qu’il s’agisse de soutenir des proches, de recevoir des fonds depuis l’étranger ou de gérer des situations urgentes.

Parallèlement, la banque intensifie la promotion de ses solutions digitales et panafricaines telles que Africash, U Connect et PAPSS, offrant aux clients davantage de flexibilité et de nouvelles options de transferts intra-africains et internationaux, parfaitement adaptées aux réalités du marché.

À travers cette campagne axée sur les agences, UBA Guinée réaffirme son engagement à placer le client au cœur de ses priorités, en combinant accueil de qualité, solutions innovantes et proximité terrain.

Pour envoyer ou recevoir de l’argent en toute sérénité, faites confiance à UBA Guinée et rendez-vous dans l’agence la plus proche.

UBA Guinée – Une marque, un partenariat pour le progrès.