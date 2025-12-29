La Guinée a vécu, ce dimanche 28 décembre 2025, une nouvelle étape de son processus de retour à l’ordre constitutionnel avec la tenue de l’élection présidentielle. Dès l’ouverture des bureaux de vote, les électeurs se sont rendus aux urnes dans un climat marqué par une faible affluence affectant la crédibilité du scrutin.

Candidat à cette présidentielle et leader du parti ARP, Mohamed Nabé s’est exprimé sur le déroulement du vote et sur l’attitude qu’il adoptera face aux résultats issus des urnes.

Interrogé sur l’acceptation des résultats, quelle que soit l’issue du scrutin, il a conditionné sa position à la crédibilité du processus électoral. “Tout dépendra”, a-t-il réagi. Le candidat a ensuite précisé que toute contestation éventuelle sera fondée sur l’existence ou non d’irrégularités susceptibles de porter atteinte à la sincérité du vote.

“S’il y a des incidents majeurs qui sont là pour entacher la crédibilité de l’élection, nous n’allons pas l’accepter, mais nous n’allons pas mettre les gens dans la rue parce que nous ne sommes pas un parti violent”, a-t-il déclaré. Dans un contexte souvent sensible en période post-électorale, Mohamed Nabé a tenu à se démarquer de toute démarche susceptible de provoquer des troubles.

Il a insisté sur le recours exclusif aux mécanismes légaux prévus par la loi électorale. “Nous connaissons les voies de recours légales, nous sommes un parti légaliste et nous allons faire recours de façon légale au niveau de la Cour suprême”, a-t-il ajouté.

Ces déclarations interviennent alors que les opérations de dépouillement se poursuivent dans plusieurs circonscriptions et que les résultats provisoires sont attendus. Elles traduisent la volonté du candidat de l’ARP de privilégier le cadre institutionnel pour toute contestation éventuelle, tout en appelant implicitement au calme et à la responsabilité.

À l’issue de cette journée électorale, l’attention reste tournée vers la direction générale des élections (DGE) , l’organe en charge de la centralisation et de la proclamation des résultats provisoires.