Le grand stade de Marrakech a ce dimanche au rythme du choc entre la côte d’ivoire et le Cameroun, en marge de la deuxième journée de la CAN2025. Dans une rivalité d’une grosse affiche de coupe d’Afrique des Nations, ivoiriens et Camerounais se sont neutralisés (1-1), au compte de la deuxième journée des phases de poules dans le groupe F.

Les éléphants de la côte d’ivoire et les lions indomptables ont clôturé la deuxième journée de la 35ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Du spectacle, du suspense, des buts, de l’ambiance et de l’émotion, c’est le résumé de la grosse affiche de la poule F, entre ivoiriens et camerounais.

Malgré une première période équilibrée et fermée en de buts, les deux équipes ont livré une bataille farouche marquée par plusieurs tentatives offensives de part et d’autre. 15 minutes après la reprise, les champions en titre prennent l’avantage pour la première fois dans le match. Sur une action bien menée sur le côté droit, Amad Diallo ouvre le score pour les éléphants sur une frappe logée à la lucarne. L’attaquant de Manchester United inscrit par la même occasion, son deuxième but de la compétition, remportant également son deuxième prix d’homme de match.

Cette ouverture du score réveille l’orgueil des Lions indomptables qui égalisent 5 minutes plus tard grâce à Junior Tchamadeu. La suite du match sera marquée par de nombreuses occasions et finalement les deux voisins se neutralisent 1 but partout devant plus de 40.000 spectateurs. La qualification se jouera à la troisième et dernière journée des phases de poules.

La côte d’ivoire jouera son match de qualification face au Gabon vaincu à deux reprises, mercredi prochain au stade de Marrakech. Le Cameroun de son côté, défiera le Mozambique, le même jour, au stade d’Agadir. Les champions en titre restent leaders du groupe F avec 4 points, en égalité avec leur dauphin, les suivi Lions indomptables. Le Mozambique (3 points) et le Gabon complètent le tableau du classement.