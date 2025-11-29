Les plusieurs semaines de négociations engagées entre l’intersyndicale de l’éducation et le gouvernement guinéen, sous l’égide du Conseil national du dialogue social (CNDS), se sont soldées par un échec. Faute d’accord, les organisations syndicales ont quitté la table des discussions et annoncé le déclenchement d’une grève générale et illimitée.

Après plus de quatorze heures de pourparlers ininterrompus, les deux parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur les principaux points de revendication.

Dans la nuit, peu après minuit, le porte-parole de l’intersyndicale, Aboubacar Diesto Camara, a donné lecture d’un préavis de grève, confirmant l’entrée en vigueur du mouvement à compter du lundi 1er décembre 2025, sur toute l’étendue du territoire national.

L’intersyndicale appelle l’ensemble des enseignantes et enseignants du pays à respecter scrupuleusement le mot d’ordre, et à maintenir la mobilisation jusqu’à la satisfaction de leurs revendications.