Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation vient d’annoncer l’adhésion de la Guinée au concours commun pour l’accès aux écoles d’ingénieurs. Le département dirigé par le ministre Alpha Bacar Barry se félicite d’avoir posé un acte fort, marquant ainsi une avancée majeure pour l’enseignement supérieur en Guinée et offrant aux étudiants l’opportunité d’intégrer diverses institutions prestigieuses.

« La Guinée, à travers les Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, est désormais membre des concours communs les plus prestigieux pour l’accès aux écoles d’ingénieurs. Cette inscription constitue une avancée significative pour l’éducation en Guinée, permettant aux étudiants des CPGE de Dalaba d’accéder à des institutions telles que Centrale Supélec, Mines-Ponts, Polytechnique, la Banque Agro-Véto, l’ENS Paris, l’ENS Lyon, l’ENS Rennes, et bien d’autres », a annoncé le ministère de l’Enseignement supérieur.

Cette réussite, portée par l’administration des classes préparatoires des grandes écoles de Dalaba, est une illustration concrète de la vision du ministère pour l’émergence d’une élite scientifique capable de rivaliser sur la scène internationale.

« Les CPGE de Dalaba ne sont pas seulement une opportunité pour les étudiants, elles symbolisent également l’engagement de la Guinée à bâtir un système éducatif compétitif, ouvert sur le monde et porteur d’avenir », précise le communiqué du département, avec le slogan : « CPGE de Dalaba, un tremplin pour l’excellence. »