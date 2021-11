Les voisins du collège Roi Hassan 2 de Siguiri, situé au quartier Kouroudakôrô 2, ont été réveillés, le dimanche 28 novembre 2021, par les odeurs de la fumée d’un grave incendie. Les flammes étaient visibles de loin. C’est le Direction de l’établissement public, Roi Hassan 2, qui a pris feu.

Selon nos informations, l’incendie serait d’un acte criminel. Le Principal du collège, Camara Laye, affirme que plus de 3000 livrets scolaires et 2000 documents et autres accessoires de la direction sont partis en fumée. Rien n’a pu être sauvé : « Ce dimanche matin j’ai été alerté par les élèves de l’école disant que ma direction a pris feu ça. C’était vers 6 heures du matin. C’est ainsi que j’ai vite pris la direction de l’école et quand je suis arrivé, le constat était très alarmant. Je dirais que les malfrats ont mis cet incendie vers 4 heures et 5 heures du matin, voyant les dégâts causés, car tout était déjà parti en fumée. Même une aiguille n’est sortie là-dedans. C’est un bâtiment de deux appartements, celui de mon directeur des études et le mien. L’on ne pouvait plus maîtriser le feu. J’ai demandé aux gens de reculer, compte tenu de la gravité des flammes. Il n’y a pas eu de perte en vie humaine, mais tout le contenu est calciné même les toutes dernières documentations envoyées par la DPE sont dedans. »

Parlant de l’origine de l’incendie, le Principal du collège qualifie d’acte de criminel. Selon lui, aucun des membres de la direction n’est fumeur et de plus, le bâtiment n’est pas alimenté par le courant électrique ou des panneaux solaires.

« Ces inconnus ont réussi à offenser la fenêtre pour pénétrer l’intérieur des bureaux. Nous avons déjà saisi la brigade criminelle. Les enquêtes sont en cours », ajoute le Principal du collège.

BILLY NANKOUMAN KEITA, correspondant à Siguiri