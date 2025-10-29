Le Conseil national de la Transition (CNT) a examiné, ce mardi 28 octobre 2025, une convention de financement portant sur la construction de vingt écoles d’excellence à travers la Guinée. Ce projet ambitieux, estimé à 138 millions de dollars américains, est initié par le ministère de l’Enseignement préuniversitaire et de l’Alphabétisation, avec l’appui du ministère de l’Économie et des Finances.

Le président de la commission du Plan, des Affaires financières et du Contrôle budgétaire, Hamidou Camara, a précisé les contours du projet ainsi que les échanges qu’il a suscités.

« Cette convention relative à la construction de 20 lycées, pour un coût total de 138 millions de dollars, a fait l’objet de plusieurs débats intercommissions au sein du CNT. Tous les conseillers ont exprimé leur point de vue sur le dossier », a-t-il indiqué.

Selon les responsables du ministère porteur du projet, ces établissements modernes visent à renforcer la qualité de l’enseignement et à mieux préparer les élèves à la compétition internationale. Le représentant du ministère, Youssouf Boundou Sylla, a apporté des précisions sur les infrastructures prévues :

« Il s’agit de construire des lycées de classe mondiale, dotés de technologies modernes, d’internats séparés pour les filles et les garçons, de cantines scolaires, ainsi que d’installations sportives, notamment des stades omnisports », a-t-il expliqué.

Au cours des débats, plusieurs conseillers ont salué l’initiative, la considérant comme un pas important vers la modernisation du système éducatif guinéen. Toutefois, certaines préoccupations techniques et financières ont été soulevées.

« Nous avons tenu une séance de travail conjointe avec les ministères de l’Enseignement préuniversitaire et des Finances. Certaines questions fondamentales n’ont pas encore reçu de réponses satisfaisantes. C’est pourquoi la séance a été reportée à la semaine prochaine », a précisé Hamidou Camara.

Cette suspension des travaux devrait permettre au ministère et à ses partenaires de fournir les clarifications nécessaires avant l’adoption finale de la convention par le CNT.