Le procès de l’ancien ministre des Mines, Ahmed Kanté, poursuivi par la société African Bauxite Corporation (ABC), a repris le lundi 28 octobre 2024, au Tribunal de Première Instance de Kaloum. Cette fois, l’ancien ministre était bel et bien présent. À lui et à deux autres de ses anciens employés, Claude Lorcy et Philippe Roger, il est reproché des faits présumés d’abus de confiance et de concurrence déloyale au détriment de la société ABC, représentée par Alexandre Zotov, qui leur reproche d’avoir perçu 10 millions de dollars en violation de la loi.

Lors de cette audience, après près de trois mois de suspension, Ahmed Kanté a nié les accusations, affirmant n’avoir eu aucun contact avec ABC et contestant l’existence de documents prouvant un abus de confiance. Il a soutenu que la société ABC n’a pas de droits d’exploitation en Guinée et qu’elle ne figure pas au cadastre minier. « La société ABC n’a aucun titre pour exploiter en Guinée, elle ne figure même pas dans le cadastre minier guinéen, et ABC n’existe nulle part au niveau du ministère des Mines. En tant que personne physique, je ne suis pas actionnaire de la société AGB2A, je n’ai pas signé d’acte… Je ne suis pas responsable des actes qu’on pourrait reprocher à AGB2A en tant que personne physique », a-t-il déclaré.

Me Sékou Fofana, avocat de Kanté, a demandé un transport judiciaire sur le site de Boffa, arguant que la partie civile ne dispose d’aucune preuve. « Il n’y a pas de preuve écrite, il n’y a pas de témoin, absolument rien. Tout cela, c’est du verbiage qu’on peut enrober dans des termes juridiques. Mais au fond, il n’y a absolument rien. Ahmed Kanté n’a jamais agi dans le dos de ces gens-là. »

En revanche, Me Alkaky Mohamed Touré, représentant la partie civile, a pointé les contradictions dans les déclarations de Kanté, affirmant qu’il tente de tromper le tribunal. « Ces déclarations sont de nature à noyer le poisson. Il s’accroche à quelque chose qui n’a rien à voir avec ce procès. En réalité, c’est quelqu’un qui a été préparé pour cette audience et qui a cherché à faire évoluer ses déclarations. Ses déclarations d’aujourd’hui contredisent celles qu’il a tenues lors de la dernière audience. Lors de cette dernière, il disait que ce sont les contrats d’amodiation qui ont été accordés. Je lui ai demandé s’il avait la preuve, et il a dit oui. Sachant qu’il n’a pas de preuve, aujourd’hui, il change de version en disant que c’est une autre société encore », a-t-il lancé.

Me Touré a accusé Ahmed Kanté d’avoir changé sa version depuis la première audience, ce qui, selon lui, révèle un manque d’arguments face à la gravité des accusations.

L’audience a été renvoyée au 4 novembre prochain pour la suite des débats.