Le rôle des femmes dans la promotion de l’économie africaine” est le thème d’un panel organisé à l’occasion de la 2e journée de la 13e édition du Forum International des Femmes Entreprenantes et Dynamiques (FIED), qui se tient au Palais du Peuple à Conakry.

Parmi les panélistes, l’ancienne ministre de l’Industrie et du Commerce de la Centrafrique, et présidente du Comité scientifique du FIED. Pour transformer les richesses africaines en véritable capital, Mouliom Roosalem Marlyn a souligné la nécessité d’une meilleure connaissance des cadres législatifs existants et appelle à une plus grande implication des femmes en politique.

Dans son intervention, Fatou Baldé Yansané, cheffe d’entreprise, a partagé son expérience en plaidant pour l’éducation des femmes qui constitue un levier essentiel pour relever les défis économiques. En outre, elle a ajouté que le faible recours au système bancaire par les femmes est un frein à leur indépendance financière et à leur capacité d’investissement.

L’Le représentant adjoint du PNUD, Alassane Ba, a fait savoir que “les femmes, majoritairement touchées par la pauvreté, peinent à accéder aux mêmes opportunités que les hommes», appelant ainsi à des réformes pour éliminer les préjugés persistants et favoriser l’égalité des chances.

Parmi les solutions proposées, l’accent est mis sur la formation à l’entrepreneuriat, l’accompagnement bancaire et l’investissement dans l’éducation des jeunes filles. Les panélistes s’accordent à dire que des politiques sensibles au genre et un renforcement des institutions en faveur de la parité sont cruciaux pour créer un environnement propice à l’épanouissement des femmes.

Ce forum constitue une plateforme essentielle pour mobiliser les acteurs autour de l’économie féminine, un levier incontournable pour le développement durable de l’Afrique.