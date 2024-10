Le rapport de l’évaluation publié, lundi 28 octobre 2024, par le Ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation (MATD) place 67 partis politiques dont le Parti de l’Espoir pour le Développement National (PEDN), sous observation pendant trois mois pour n’avoir satisfait à aucun des critères d’évaluation du MATD.

Parmi les manquements identifiés ayant conduit à la décision figurent la non-tenue des congrès dans les délais statutaires, le défaut ou la remise partielle des relevés bancaires, et l’absence d’états de comptabilité annuelle des trois dernières années, entre autres.

Joint par Guinée360, le porte-parole du parti dirigé par l’ancien Premier ministre Lansana Kouyaté, Mohamed Cissé, s’est dit surpris par les reproches formulés par le MATD à l’encontre du PEDN. Il déplore que le résultat de l’évaluation ait été publié sans que le département n’ait procédé à une validation avec les partis politiques.

“C’est un rapport qui nous a surpris par son contenu concernant le PEDN. À part la tenue du congrès, dont la date était fixée en 2020 — vous connaissez le contexte de 2020 et l’interdiction des activités hors siège par le CNRD, toutes les autres preuves ont été apportées. Ils ont demandé et reçu les comptes des trois dernières années, les registres, et les relevés bancaires, etc. Nous déplorons que le résultat d’une évaluation soit publié sans qu’il y ait eu validation avec les concernés. Pour la première fois, ils ont demandé que nous venions au MATD, où nous avons apporté tout ce qui avait été fourni lors de la visite des sièges, même les carnets de chèques utilisés. Ils ont promis de nous communiquer le résultat après intégration dans le système. Après plusieurs relances sans suite, nous apprenons sur les réseaux sociaux que nous sommes sous observation pour prétendument ne pas avoir apporté des preuves financières déjà fournies.

Les mêmes preuves que notre secrétaire permanent, Mamadou Fofana, portait lors de la rencontre de ce mardi 29 octobre 2024 au MATD. Ils ont de nouveau promis de recevoir le parti pour une prise en compte effective de ces éléments de preuve. Nous espérons que cela sera fait rapidement avec une attestation de leur part. La bonne méthodologie aurait été, pour éviter de faire d’une mission noble un sujet de suspicion et de politisation, de valider les résultats par parti et sur PV, même si ce PV pouvait comporter des réserves, avant de rendre public un rapport partiel. La méthodologie est essentielle en matière d’évaluation, et si l’administration peut être bousculée par des agendas divers, il n’y a aucune faiblesse à confier cette tâche à une structure privée spécialisée. Le PEDN ne peut être concerné par ces reproches dans la mesure où il remplit les conditions légales de fonctionnement. Quant à notre congrès, il était déjà programmé avant ces évaluations.

Le MATD connaît bien les enjeux d’une planification, comme en témoigne le chronogramme du dialogue inter-guinéen. La méthodologie utilisée donne du sens à cette option, même si ce n’est pas notre conception de cette évaluation. Nous voyons cette démarche comme une nécessité à élargir pour inciter les organisations à adopter une approche qualité. Nous avons salué cette évaluation pour cette raison, et il est crucial de ne pas donner raison à ceux qui pensent autrement”, a déclaré Cissé au micro de Guinée360.