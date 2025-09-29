La Guinée est-elle en passe de devenir un hub du trafic de cosine ? La question se pose au vu de la multiplication des saisies, tant sur son territoire que dans des véhicules en provenance du pays.

Selon la RTS, la douane sénégalaise a intercepté 272,25 kg de cocaïne pure dissimulés dans un véhicule venant de Guinée. L’opération s’est déroulée à Kalifourou, à une trentaine de kilomètres de la frontière.

“Suite à un renseignement faisant état d’un véhicule de marque Renault immatriculé au Sénégal, nous avons mis en place un dispositif de contrôle pour le traquer. La fouille que nous avons effectuée nous a permis de découvrir sous une cachette aménagée 240 plaquettes pour un poids total de 272,25 kg. La contre-valeur du produit saisi est estimée à 21 milliards 780 millions Fcfa”, a expliqué à la télévision nationale sénégalaise le capitaine Aliou Diouf, chef des douanes de Kalifourou

Cette affaire vient conforter les alertes de l’ONG Global Initiative against Transnational Organized Crime, qui situe la Guinée dans le « hub occidental » du trafic de cocaïne. Le port de Conakry, deuxième port le mieux connecté de la sous-région, y est présenté comme un point stratégique pour les réseaux criminels. En 2022, plus de 500 kilos y avaient déjà été saisis, confirmant la vulnérabilité des infrastructures nationales face aux trafiquants internationaux.