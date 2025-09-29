L’Union pour le progrès et le renouveau (UPR) a formellement démenti, ce lundi 29 septembre 2025, les rumeurs annonçant la candidature de son président, Elhadj Ousmane Bah, à l’élection présidentielle prévue le 28 décembre prochain.

Dans un communiqué d’une page, le Bureau exécutif du parti dénonce la propagation d’“informations non fondées” relayées sur les réseaux sociaux.

« Sitôt publié le décret fixant la date du scrutin, certaines plateformes se sont empressées d’annoncer la candidature de notre président. Or, quiconque connaît le mode de fonctionnement de l’UPR sait que de telles décisions relèvent des instances du parti et non d’initiatives individuelles », souligne le document.

Le parti insiste sur le respect de ses procédures internes, rappelant que ses organes dirigeants doivent être consultés avant toute décision stratégique.

Allant plus loin, l’UPR accuse les auteurs de ces rumeurs de mener “une campagne organisée pour intoxiquer, déstabiliser et manipuler l’opinion”.

Tout en réaffirmant sa vocation de “conquérir et exercer le pouvoir à tous les échelons”, l’UPR assure qu’il se prononcera en temps opportun, conformément à ses textes fondateurs et dans le cadre de la nouvelle Constitution qui a instauré de nouvelles institutions républicaines.

« Jusque-là, les informations distillées çà et là n’engagent que leurs auteurs », conclut le communiqué.