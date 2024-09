Dans une interview accordée à Guinee360, le Directeur général de l’Institut national de recherche et de linguistique appliquée (IRLA), Dr Mohamed Bintou Keita, a exprimé son désarroi face à l’absence de reconnaissance officielle des langues nationales dans l’avant-projet de la nouvelle Constitution guinéenne. Il a rappelé que l’IRLA a identifié et répertorié plus de 20 langues en Guinée, dont 8 ont été codifiées avec un alphabet national de 54 signes harmonisé en 1989. Dr Keita a également évoqué l’émergence de nouveaux alphabets communautaires, notamment l’ADLAM, le N’KO et le Koré Sébéli.