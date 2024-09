Une mission technique de la CEDEAO a séjourné en Guinée du 22 au 27 juillet 2024 pour évaluer l’évolution de la transition guinéenne. À l’issue de sa visite, la mission a présenté le compte rendu de ses échanges avec les autorités du pays, se disant satisfaite des progrès accomplis.

Au sortir d’une rencontre à la Primature, vendredi 27 septembre 2024, la missionnaires ont fait part de leur impression sur l’exécution du chronogramme de la transition. « La mission est venue évaluer, avec la partie guinéenne, les étapes franchies et mesurer celles qui restent à accomplir. Nous avons ainsi pu déterminer les besoins d’accompagnement nécessaires pour permettre à la Guinée de progresser dans les prochaines étapes. La mission apprécie le parcours déjà réalisé », a déclaré Louis Aka-Brou, représentant de la CEDEAO en Guinée, au micro de la RTG.

L’appréciation de la mission repose notamment sur la disponibilité de l’avant-projet de la Constitution et le déploiement des activités du RAVEC, selon le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation. « Il faut des appuis financiers et nous les avons sollicités. Des dispositions sont en cours pour accompagner la transition dans la mise en œuvre des activités », a expliqué Ibrahima Kalil Condé.