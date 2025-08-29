La décision du ministère de l’Enseignement préuniversitaire et de l’Alphabétisation (MEPU-A) de fixer la rentrée scolaire 2025-2026 au 15 septembre continue de susciter des réactions. Alors que le pays traverse une crise aiguë de liquidités, de nombreux parents peinent à assumer les frais de scolarité, particulièrement dans le privé où une grande partie des enfants est inscrite.

S’exprimant sur le sujet, le président du Bloc Libéral, Faya Millimono, a reconnu que le ministre Jean Paul Cedy est un “spécialiste de l’éducation”. Mais pour lui, cela ne justifie pas certaines décisions qu’il qualifie d’improvisées. “Il ne peut pas prendre une décision de façon fantaisiste. Dans tous les pays sérieux, le calendrier scolaire est connu d’avance et respecté. Ici, il change au gré des humeurs”, a-t-il dénoncé.

L’opposant estime par ailleurs que le contexte économique actuel ne favorise pas une rentrée scolaire sereine. “Il faut comprendre que même ceux qui ont de l’argent à la banque n’y ont pas accès. Ceux qui envoient de l’argent depuis l’étranger pour nourrir leur famille n’arrivent pas à le retirer. Or, qui dit ouverture des classes dit dépenses pour les familles”, a-t-il souligné.

Il rappelle que si la gratuité de l’éducation est inscrite dans toutes les constitutions guinéennes, la réalité est tout autre. “Conakry compte aujourd’hui plus d’écoles privées que publiques. Trois enfants sur cinq ne pourraient pas aller à l’école sans le privé”, a regretté M. Millimono.