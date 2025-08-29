La Haute Autorité de la Communication (HAC) a procédé, ce vendredi 29 août, au tirage au sort établissant l’ordre de passage des partis politiques et organisations de la société civile (OSC) dans le cadre du journal de campagne consacré au référendum constitutionnel.

Au total, 28 formations politiques et OSC, régulièrement enregistrées, prendront part à ce programme qui sera diffusé sur les antennes de la télévision nationale à compter du 31 août 2025.

Afin de garantir la transparence et d’écarter toute contestation, le tirage s’est déroulé sous la supervision d’un huissier de justice. La cérémonie, organisée dans la salle du 25 août au siège de la HAC, s’est tenue en présence des représentants des différentes entités concernées. Elle a été présidée par le président de l’institution, Boubacar Yacine Diallo.

Voici l’ordre de passage retenu :

UDG (Parti)

ROPACIPH (Société civile)

UNPG (Parti)

RGUD (Parti)

RGP (Parti)

FPTD (Parti)

PDP (Parti)

UNG (Parti)

BAG (Parti)

PJDG (Parti)

PGD (Parti)

PUSG (Parti)

ARP (Parti)

LaNG (Parti)

UPG (Parti)

PGSD (Parti)

MSP (Parti)

FAN (Parti)

DEPEG (Société civile)

PGC (Parti)

USEG (Société civile)

FND (Parti)

BL (Parti)

AFC (Parti)

PPRG (Parti)

UPR (Parti)

ZEZOGUI (Société civile)

RDN (Parti)