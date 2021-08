Le geste est du collectif des jeunes leaders pour la paix (COJELP). Ce don composé de sacs de riz, des bidons de 5 litres d’huile, des boites de mayonnaise et du sucre, octroyé a des victimes de manifestations politiques sur l’axe ce samedi 28 août, constitue une première étape d’une série d’activités entamée par cette structure de jeunes.

Plus de 100 victimes sont concernées. Mais au compte de cette étape, 70 personnes ont été ciblées. Cet acte humanitaire consiste pour le collectif à soutenir financièrement et moralement les familles des personnes tuées au cours des manifestations de l’élection présidentielle du 18 octobre 2020 et des personnes blessées (civiles et forces de défense et de sécurité).

«Après cette étape, nous allons effectuer des visites au niveau des hôpitaux parce que des blessés sont là-bas, pour leur donner des enveloppes pour le soutien dans le cadre de leur traitement», a dit Oumar Thiam, vice-président du collectif des jeunes leaders pour la paix (COJELP).

L’action va s’étendre aussi chez les forces de l’ordre et de sécurité blessés lors de ces manifestations ainsi que des individus incarcérés à la maison d’arrêt de Conakry. La structure envisage ensuite de faire des dons de matelas, des couvertures et procéder au nettoyage de ce centre pénitencier.

«Au nom de la mairie, nous sommes très heureux dans ce sens que cette ONG vient aider nos populations en détresse», indique Mamoudou Diallo, 5ème vice-maire de la commune de Ratoma.

Le geste s’inscrit, d’après lui, dans l’un des volets concernant la gestion de la commune. « Si une ONG pense à cette population, nous ne pourrons que les remercier et les encourager. Nous appelons d’ailleurs les autres d’emboiter le pas parce que cela est un début de soulagement pour ces victimes.»

Aïssatou Diouné, mère de Zakariaou, première victime des manifestations politiques, était parmi les bénéficiaires.

« Le geste est vraiment une joie. Il y a de cela 10 ans depuis que mon fils a été tué, mais je ne peux que m’en remettre à la volonté de Dieu. Merci infiniment aux donateurs», a-t-elle exprimé.

Cette cérémonie est le lancement officiel selon le vice-président de Cojelp. Il précise que le processus prendra fin au mois d’octobre.