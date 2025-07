Alors que la convention collective des mines et carrières est censée garantir de meilleures conditions salariales aux employés du secteur, les travailleurs de l’usine RUSAL-Friguia ont manifesté ce lundi 28 juillet 2025, pour dénoncer le refus de leur employeur de s’y conformer. Dans une interview accordée à notre rédaction, Mamadou Oury Diallo, secrétaire général du syndicat des travailleurs revient sur les raisons de leur mobilisation. Il accuse la création d’une “société écran” pour contourner la loi et appelle les autorités à faire respecter les textes de la République. Une grève générale est envisagée si aucune solution n’est trouvée d’ici le 1er août.

Guinee360 : Quels sont les motifs exacts de votre mobilisation?

Mamadou Oury Diallo : Il s’agit d’un mouvement contre la non-application de la convention collective des mines et carrières. Pour rappel, cette convention a été signée le 14 février 2025, avec une entrée en vigueur fixée au 1er août. Cependant, la société RUSAL refuse de l’appliquer. Or, cette convention est désormais une loi de la République, et toutes les sociétés minières doivent s’y conformer. Elle fixe des salaires planchers, par exemple :

Pour les sociétés mères :

Ouvriers non qualifiés : 2,6 millions GNF

Agents de maîtrise : 8,5 millions GNF

Pour la sous-traitance (à hauteur de 70 %) :

Ouvriers non qualifiés : 1,8 million GNF

Agents de maîtrise : 5,9 millions GNF

Malgré ces dispositions, RUSAL prétend que la société mère n’existe pas dans leur cas, et que leur site est une usine de transformation de la bauxite. De ce fait, ils veulent exclure les sous-traitants de l’application de la convention, alors que ces travailleurs assurent l’essentiel des tâches et sont présents en permanence sur le site. Pire encore, ils cherchent à appliquer la convention à une société fantôme qu’ils ont installée à Fria, appelée SEINTA Prestation, qui ne reflète en rien la réalité du travail effectué sur le terrain.

Quel a été le déclic de la mobilisation ?

Les travailleurs ont compris que s’ils ne se lèvent pas maintenant, ils perdront tout. Les sous-traitants ne bénéficieront d’aucun avantage, et la société mère sera reléguée à une fiction. Ce qui est impensable : on ne peut pas imaginer une société mère composée uniquement d’administrateurs. En plus, RUSAL refuse de discuter avec le syndicat. Ils veulent passer en force en imposant aux travailleurs des contrats sous le label SEINTA, dont la publication était prévue pour ce lundi. C’est en apprenant cela que les travailleurs se sont soulevés. Pour canaliser la colère et éviter les débordements, le collège syndical a proposé une action pacifique : écrire clairement nos revendications sur des pancartes et des banderoles, afin que l’opinion publique, nationale et internationale, comprenne nos aspirations. C’est ce qui s’est passé aujourd’hui à Fria.

Y a-t-il d’autres doléances ?

Oui, nous avons aussi demandé le départ de SEINTA Prestation. Par ailleurs, les femmes veuves et les retraités ont été mal indemnisés. Au lieu de recevoir 36 mois pour leur départ, ils n’ont reçu que 20 mois. Ils réclament donc les 16 mois restants.

Un début de médiation est-il envisagé ?

Pas encore. La ministre de la Communication nous a toutefois contactés pour annoncer la venue d’une délégation à Fria, prévue pour demain. Elle sera composée de représentants de l’Inspection générale du travail, de l’inspection régionale de Boké, peut-être même de la ministre Rose Pola Pricemou elle-même, et du gouverneur de Boké.

Qu’attendez-vous de cette délégation ?

Nous attendons qu’elle exige de RUSAL le respect des lois de la République. Une entreprise installée en Guinée doit se conformer à la législation nationale, au même titre que les autres sociétés minières qui ont appliqué la convention. RUSAL ne peut pas faire exception.

Et si rien n’est fait ?

Nous avons déjà déposé un préavis de grève le 21 juillet. Il expire le 1er août. Si aucune avancée n’est enregistrée d’ici là, nous déclencherons une grève générale.

Un dernier mot ?

C’est une lutte juste que nous menons. Que Dieu nous assiste.