Le président de la transition, le général d’armée Mamadi Doumbouya, a procédé ce mardi 29 juillet 2025 à un remaniement ministériel. Cinq nouvelles personnalités font leur entrée au sein du gouvernement dirigé par le Premier ministre Bah Oury.

Voici les nouveaux membres du gouvernement :

Cellou Baldé, ancien député uninominal de Labé est nommé ministre de la Jeunesse. Mariama Ciré Sylla prend les rênes du ministère de l’Agriculture. Elle était jusque-là représentante résidente de la Banque mondiale en Namibie. Laye Sékou Camara, ingénieur électro-énergéticien de formation, est désormais ministre des Infrastructures et des Travaux publics. Fassou Théa, précédemment conseiller chargé de l’Environnement et du Développement durable à la Primature, est nommé ministre de la Pêche et de l’Économie maritime. Namory Camara devient ministre de l’Énergie, jusque-là directeur général de la SOGEAC.