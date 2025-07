Sans surprise, le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé ce mardi 29 juillet sa candidature à l’élection présidentielle prévue le 25 octobre 2025, pour briguer un quatrième mandat.

L’annonce a été faite lors d’une adresse solennelle à la nation. “Après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd’hui que j’ai décidé d’être candidat à l’élection présidentielle du 25 octobre 2025. Oui, je suis candidat parce que la Constitution de notre pays m’autorise à faire un autre mandat et ma santé le permet”, a déclaré le chef de l’État.

Il justifie cette décision par la nécessité de faire face aux “défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent” qui, selon lui, exigent de l’expérience. “En effet, la menace terroriste grandit dans la sous-région et les incertitudes économiques au niveau international constituent un risque pour notre pays. C’est une réalité que personne ne peut nier. C’est une réalité que je ne peux ignorer. Je suis candidat parce que je veux que notre chère Côte d’Ivoire continue de demeurer un pays prospère, en paix et en sécurité. Mes chers compatriotes, ce nouveau mandat sera celui de la transmission générationnelle avec l’équipe que je mettrai en place”, a-t-il souligné.

En 2020, Alassane Ouattara avait pourtant annoncé qu’il ne se représenterait pas pour un troisième mandat avant de revenir sur sa décision. “Les années passées à la tête de notre pays m’ont fait comprendre que le devoir peut parfois transcender la parole donnée de bonne foi”, a-t-il expliqué.