À Conakry, de plus en plus de foyers s’équipent de compteurs prépayés d’électricité. Si certains ménages saluent cette innovation pour les économies qu’elle leur permet de réaliser, d’autres dénoncent un manque d’accompagnement de la part des services techniques de l’EDG.

Dans plusieurs quartiers sillonnés, des citoyens sont satisfaits d’une gestion plus souple et des économies substantielles. C’est le cas de M. Alpha Amadou Barry, habitant dans le quartier Lambanyi. Avant l’installation du compteur prépayé, il utilisait une cafetière, un réfrigérateur, un ventilateur et trois ampoules. Depuis qu’il est passé au prépayé, il a même pu ajouter un réchaud électrique.

« C’est beaucoup plus pratique que les anciennes factures. Avant, on recevait des montants de 300 000 GNF ou plus par mois. Aujourd’hui, ma consommation ne dépasse pas 30 000 GNF mensuels », témoigne-t-il avec soulagement.

Même son de cloche chez Mme Kadiatou Souaré, résidente du quartier SOS. Après six mois de démarches, elle a finalement obtenu son compteur prépayé. Elle énumère les avantages avec enthousiasme :

Possibilité de suivre et maîtriser sa consommation d’énergie ;

Autonomie totale dans le paiement, sans avoir à faire la queue ;

Réduction sensible des coûts ;

Gestion rationnelle du courant.

« Avant, ma facture variait entre 450 000 et 600 000 GNF. Depuis l’installation, je recharge pour 100 000 GNF tous les 35 à 40 jours. C’est un grand soulagement », confie-t-elle.

Le revers de la médaille

Mais tous les usagers ne partagent pas cette satisfaction. À Soumambossia 1, dans la commune de Lambanyi, Mohamed Camara déplore une panne persistante et l’absence de réactivité des services concernés.

« Cela fait plus de six mois, depuis avant le Ramadan 2025, que nous sommes privés d’électricité. Le problème vient du poteau électrique endommagé. Les agents de l’EDG sont venus constater l’état du poteau, mais depuis, plus rien. On nous dit qu’il faut le remplacer, mais personne ne s’en charge. L’agence EDG de Lambanyi est au courant de l’état actuel de ce poteau. Une fois, un agent qui y travaille même avait pris des images qu’il aurait mis dans une plateforme de la société. Récemment, on nous fait croire qu’une équipe doit passer changer le poteau et rebrancher nos compteurs prépayés mais pour quand? Nous craignons désormais qu’il ne tombe sur notre maison », alerte-t-il.

Ce témoignage met en lumière les limites du système prépayé, qui, bien qu’avantageux sur le plan financier, semble souffrir d’un manque de suivi technique, notamment en cas de panne.