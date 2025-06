À l’issue du 67e sommet des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO, tenu à Abuja au Nigeria, plusieurs décisions stratégiques ont été prises pour réorganiser les institutions communautaires, en réponse au retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger.

Parmi ces mesures, la Guinée a été officiellement choisie pour abriter le Centre de gestion des ressources en eau (CGRE), jusque-là basé au Burkina Faso.

Deux autres relocalisations ont également été actées : le Centre de développement de la jeunesse et des sports (EYSDC) sera transféré au Libéria, tandis que la Guinée-Bissau accueillera désormais le Centre régional de santé animale (CRSA), auparavant installé au Mali. Concernant l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS), également basée au Mali, la décision finale sur sa relocalisation a été reportée en attendant de nouvelles consultations.

En réaction à cette annonce, le Premier ministre guinéen Bah Oury s’est félicité de cette marque de confiance à l’égard de son pays : “La Guinée est honorée et fière d’accueillir le siège du Centre de Gestion des Ressources en Eau (CCRE) de la CEDEAO ! Cette décision majeure de la 67ᵉ session des Chefs d’État et de Gouvernement témoigne de la confiance placée en notre nation. Je salue l’effort concerté de tous les acteurs nationaux et sous-régionaux qui ont rendu cela possible. C’est un grand pas pour la coopération régionale, le développement durable, et l’inscription du Massif du Fouta Djallon au patrimoine mondial de l’UNESCO”, a-t-il souligné.