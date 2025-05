Le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a procédé à de nouvelles nominations à la tête du Patrimoine bâti public. Dans un décret lu ce jeudi 29 mai 2025 sur les antennes de la RTG, Souadou Baldé, contrôleur financier, est nommée directrice générale de cette structure rattachée à la présidence de la République. Elle sera assistée par Nafissatou Cissé, spécialiste en communication, nommée directrice générale adjointe.

Cette double nomination intervient après plusieurs mois de vacance à la tête du service, laissé sans direction depuis janvier 2025. Les anciens responsables, Mohamed Doussou Traoré et Aly Soumah, respectivement directeur général et directeur général adjoint, avaient été démis de leurs fonctions pour des faits présumés de détournement de fonds publics et de mauvaise gestion.

À noter que Souadou Baldé avait été récemment relevée de ses fonctions de 2e vice-gouverneure de la Banque centrale (BCRG), le 27 mai dernier.