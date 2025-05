De nombreuses jeunes filles et femmes souffrent de douleurs menstruelles pendant leur cycle. La plupart d’entre elles se plaignent de douleurs au bas-ventre et dans le dos, accompagnées de vomissements, de fortes fièvres, de ballonnements, de douleurs aux seins, de crampes aux pieds, ainsi que de changements d’humeur. Ces symptômes rendent cette période particulièrement difficile pour celles qui souffrent de troubles hormonaux.

Interrogé par Guinée360 ce mercredi 28 mai 2025, Dr Ben Youssouf Keita, médecin généraliste et chirurgien, est revenu sur les origines possibles de ces douleurs menstruelles et l’impact de l’endométriose sur la santé des femmes.

“C’est souvent dû à l’endométriose, un trouble hormonal. Cela peut aussi être idiopathique, c’est-à-dire qu’on ne connaît pas toujours la cause exacte.”, dit-il avant de souligner que l’endométriose se manifeste généralement par des douleurs pelviennes et abdominales qui, selon lui, apparaissent dès les premières règles.

“Certaines femmes commencent à ressentir des douleurs pendant leurs menstruations dès les premières règles. Ces douleurs disparaissent parfois après un certain temps, mais reviennent à chaque cycle menstruel. Certaines parviennent à s’en débarrasser rapidement, tandis que d’autres nécessitent un traitement”, précise Dr Keita.

Cependant, dans son explication, il a souligné que les règles ne doivent pas être douloureuses. “Ce n’est pas normal que les règles soient douloureuses. Toutes les femmes ne ressentent pas de douleur pendant leurs menstruations. Ceux qui souffrent de douleurs menstruelles sévères souffrent souvent de ce qu’on appelle des règles douloureuses ou dysménorrhées, fréquemment causées par l’endométriose. En général, on prescrit des calmants jusqu’à la première grossesse. Après la grossesse, les douleurs disparaissent souvent, car le corps s’adapte”, a souligné Dr Ben Youssouf.

Par ailleurs, certaines femmes peuvent ressentir des symptômes bien plus graves, tels que des vomissements et des nausées, pendant leurs menstruations. Dr Keita met en garde. “Lorsque qu’une femme est enceinte, il est normal qu’elle ressente des vomissements et des nausées en raison des changements hormonaux. Cependant, si une femme éprouve des vomissements et des nausées pendant ses menstruations, cela peut être le signe d’une pathologie, comme une forme sévère d’endométriose. Dans ce cas, il est impératif de consulter un spécialiste en gynécologie pour un diagnostic approfondi “, dit-il.

Le médecin recommande également de ne pas recourir à l’automédication pour traiter les douleurs menstruelles. “Faire de l’automédication n’est pas recommandé. Il faut aller chez le médecin, celui qui sait quel est le médicament qui vous convient. Un professionnel de santé pourra évaluer la situation et proposer un traitement adapté, qu’il s’agisse de médicaments, de traitements hormonaux, ou d’interventions chirurgicales si nécessaire “ , a-t-il prévenu.

Pour finir, docteur Ben Youssouf Keita exhorte les jeunes filles et femmes à opter pour une hygiène menstruelle adéquate afin d’éviter les risques d’infection et de mauvaises odeurs.

“ Il est très important de changer de tampon, de serviette hygiénique toutes les 4h pour éviter le risque d’infections et de mauvaises odeurs. Évitez les produits parfumés qui peuvent irriter la peau ou causer des infections. Il est recommandé de se laver quotidiennement avec de l’eau tiède et un savon doux, non parfumé, pour éviter l’irritation de la zone intime. L’intérieur du vagin est auto-nettoyant, et les douches vaginales peuvent perturber l’équilibre naturel des bactéries et augmenter le risque d’infections. Portez des sous-vêtements en coton….”, a-t-il conseillé.

En cas d’irritations, de démangeaisons, Dr Ben Youssouf Keita invite les jeunes filles et femmes à aller se faire consulter par un médecin ou son gynécologue afin de prévenir des infections ou des irritations durant les menstruations.