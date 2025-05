La décision de la Cour d’appel de Conakry, rendue ce mercredi 28 mai 2025, confirmant la peine de deux ans de prison ferme prononcée en première instance contre Aliou Bah, leader du Mouvement démocratique libéral (MoDeL), a suscité de vives réactions au sein de la société civile guinéenne.

Parmi les voix qui se sont exprimées, celle de Boubacar Biro Barry, vice-coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée (FFSG), se distingue. Ayant suivi les débats, il espérait une annulation du verdict initial, jugeant le dossier sans fondement. “Je suis surpris par cette décision”, a-t-il confié.

Il voit dans cette condamnation une manœuvre des autorités pour faire taire les critiques. “Ce qu’on a engagé, c’est pour faire taire toutes les voix dissonantes, que ce soit politiques ou de la société civile. Parce qu’on veut balayer sur leur chemin tout ce qui dit non, tout ce qui est dissonant, tout ce qui est contradictoire, tout ce qui est divergent. Par ce fait, je ne suis pas du tout surpris, je suis plutôt conforté dans ma conviction”, a-t-il insisté, tout en déplorant que “chaque jour la junte s’éloigne de l’affirmation selon laquelle la justice serait la boussole de cette transition.”

Biro Barry va plus loin en accusant le régime militaire de remettre en cause les avancées démocratiques arrachées au prix fort. “Tous les acquis démocratiques qu’on avait, qui sont le fruit de mort et de sang, on les a complètement perdus. Aujourd’hui, la Guinée est devenue le dernier au monde en matière de démocratie.”

Mamadou Kaly Diallo, autre figure de la société civile, partage cette inquiétude. Pour lui, la condamnation d’Aliou Bah constitue une entorse à la Déclaration universelle des droits de l’Homme, en particulier à l’article 19 qui consacre la liberté d’opinion et d’expression.

“Aliou Bah, condamné à deux ans dans un État de droit, alors que nous n’avons pas vu suffisamment, nous n’avons pas vu de preuves qui attestent à l’accusation qu’on lui a collée”, a-t-il réagi, préoccupé par l’avenir démocratique du pays.

Et d’ajouter : “Parce que sans voies de recours efficaces, il est très difficile de construire un État de droit. Et l’État de droit, c’est cet État qui protège tous les citoyens, qui est fondé sur les droits et qui respecte les droits de l’Homme. De nos jours, c’est la contradiction, c’est les critiques objectives afin qu’il y ait le perfectionnement, afin qu’il y ait l’amélioration.”

Après avoir écouté certaines déclarations du prévenu à la barre, Mamadou Kaly Diallo dit être convaincu qu’“aujourd’hui, il y a une volonté de faire taire les voix dissonantes dans notre pays.”