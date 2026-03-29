Le gouvernement guinéen a officiellement interpellé la diplomatie russe après l’interception, en Belgique et au Venezuela, de deux pétroliers arborant illégalement les couleurs de la Guinée. Dénonçant une usurpation de pavillon par la « flotte fantôme » de Moscou, Conakry exige des clarifications immédiates pour préserver la crédibilité de son registre maritime international.

La position de Conakry est sans équivoque : la Guinée ne possède aucune flotte de commerce opérant sous son pavillon dans les eaux internationales. Lors d’une conférence de presse tenue ce vendredi 27 mars 2026, le porte-parole du gouvernement a tenu à lever toute ambiguïté sur la légalité de ces immatriculations.

« Quand c’est arrivé la deuxième fois… nous avons fait une communication pour dire qu’il n’y a aucune immatriculation d’un pavillon international en Guinée. Nous avons un registre national d’immatriculation des bateaux. Il n’y a pas de pavillon Guinée dans les mers internationales. Il n’y en a pas. Donc si quelqu’un voit un pavillon là-bas, ça ne peut pas être un pavillon Guinée officiel, parce qu’on n’a délivré aucun acte pour immatriculer quelques bateaux que ce soit. Donc ça n’existe pas »

L’ambassadeur de Russie sommé de s’expliquer

Devant la gravité de la situation, qui pourrait ternir la réputation diplomatique du pays, les autorités guinéennes ont directement interpellé la représentation russe. Le ministre Ousmane Gaoual Diallo a confirmé avoir reçu le diplomate en chef du Kremlin à Conakry pour obtenir des réponses concrètes.

« La deuxième chose qu’on a faite, c’est d’inviter l’ambassadeur de la Russie, que j’ai reçu personnellement, pour solliciter des explications, pour comprendre. Il nous a promis de remonter l’information et de nous ramener les explications nécessaires à ça. Parce que c’est quand même quelque chose qui touche à l’image et à la crédibilité de notre pays. Donc nous attendons des explications de l’ambassadeur. Le ministre des Affaires étrangères et moi-même, nous veillerons à ce qu’on obtienne les bonnes informations»

Si la Guinée a pris les devants auprès de Moscou, le gouvernement s’étonne du manque de communication de la part des autorités des pays intercepteurs de ces navires. À ce jour, aucune demande d’authentification officielle n’a été transmise à la Marine Marchande ou à l’Agence de Navigation Maritime (ANA).

« Nous continuons à nous questionner par rapport à ça. Mais on n’a aucune responsabilité sur ça, et les pays ne nous touchent pas. Parce que quand ils arrêtent un bateau comme ça, ils lui demandent les papiers. Lorsqu’ils n’arrivent pas à fournir les papiers, c’est comme la carte grise du véhicule… si on est saisi pour authentifier ça, nous allons répondre. Mais on n’a pas été saisi, ni par le Venezuela, ni par la Belgique. Ce qui nous a amenés à ouvrir des informations auprès des représentants diplomatiques de la Russie en Guinée. »