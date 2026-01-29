La rénovation du stade Général Lansana Conté de Nongo poursuit son cours. La Fédération Guinéenne de Football annonce avoir obtenu un financement additionnel destiné à la réhabilitation de l’Unité d’Hébergement du site, ainsi qu’à la poursuite des procédures liées à l’attribution du marché.

À l’issue des travaux, le secrétaire général de la FEGUIFOOT, Ibrahima Blasco, a fait le point sur les principales décisions examinées, notamment celles relatives aux projets d’infrastructures. Un accent particulier a été mis sur l’évolution du chantier de rénovation du stade Général Lansana Conté de Nongo.

“Nous avons bénéficié du financement additionnel pour la rénovation et la restauration de l’Unité d’Hébergement de Nongo. Nous avons aussi discuté de tous les aspects liés à la procédure d’appel d’offres, mais aussi de la soumission des entreprises et de l’attribution du marché”.

Par ailleurs, le comité exécutif a également examiné plusieurs autres projets inscrits à l’agenda de la fédération, en lien avec le programme FIFA Football for Schools, une initiative destinée à promouvoir la pratique du football en milieu scolaire. “Nous avons aussi discuté de beaucoup d’autres projets en cours de gestation, notamment dans le prolongement du projet FIFA Football for School, et nous sommes en train d’identifier les concessions scolaires pouvant abriter ces infrastructures”.

À travers ces différentes initiatives, la FEGUIFOOT entend renforcer durablement les infrastructures sportives nationales et favoriser le développement du football à la base.