L’ancien parti au pouvoir, le RPG arc-en-ciel ne se montre pas disposé, pour l’instant, à répondre favorablement à la main tendue du président de la transition, Mamadi Doumbouya. L’ancien parti au pouvoir estime que plusieurs préalables doivent être levés avant toute éventuelle ouverture au dialogue.

Cette position a été réaffirmée par Marc Yombouno, ancien ministre du Commerce et membre du bureau politique national du RPG, lors d’un entretien accordé à Guinée360, ce lundi 28 janvier. Selon lui, les priorités du parti restent concentrées sur la résolution des préoccupations jugées essentielles. “En ce qui nous concerne, si nous voyons que nos préoccupations sont résolues, certainement nous pourrons donner des avis. Ces préoccupations, c’est d’abord, la levée des doubles suspensions de notre parti. Cette levée de ces suspensions va nous permettre d’être actifs politiquement sur le terrain. Et c’est la libération de nos camarades qui sont, il ya de cela maintenant plus de quatre ans, en prison”, a déclaré Marc Yombouno.

L’ancien ministre souligne que la situation judiciaire de certains cadres du RPG constitue un point central dans l’appréciation de la démarche du pouvoir de transition. Sans exiger une liberté totale, il plaide pour un assouplissement des mesures en vigueur. « Que la loi soit appliquée même s’ils restent à la maison, qu’ils perdurent la procédure judiciaire, mais qu’ils soient maintenant libérés », a-t-il ajouté, estimant que la prise en compte de ces revendications ouvrirait la voie à une réponse favorable du parti.

Pour le RPG, la balle se trouve désormais dans le camp des autorités de la transition. Marc Yombouno appelle le président Mamadi Doumbouya à poser des actes concrets afin de rassurer les acteurs sociopolitiques. “C’est à eux d’accélérer les leviers pour lever ces préoccupations. Ce n’est pas à nous. Donc la levée de la double suspension du parti et la libération de nos camarades ce n’est pas de la mer à boire. C’est même de l’action humaine du gouvernement. C’est ce que nous souhaitons”, a-t-il conclu.