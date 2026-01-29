Les audiences prévues ce jeudi 29 janvier 2026 devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) ont été renvoyées en raison d’un deuil au sein du barreau guinéen.

Initialement appelées à l’audience du jour, les affaires concernant l’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana et l’ancien ministre de la Défense Mohamed Diané ont été reportées au jeudi 12 février 2026. Ces dossiers opposent le ministère public et l’État guinéen, représenté par l’Agent judiciaire de l’État, aux deux anciens hauts responsables.

Selon la juridiction, ce renvoi est intervenu « pour cause de décès de Maître Abdoulaye Portos Diallo, ancien Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Guinée ».

Pour rappel, Ibrahima Kassory Fofana et Mohamed Diané sont poursuivis pour détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux.