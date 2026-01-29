À l’occasion de son installation officielle à la Primature, ce mercredi 28 janvier 2026, à la suite de sa reconduction par le président de la République, Mamadi Doumbouya, le Premier ministre Bah Oury a réaffirmé la volonté de son équipe de jouer pleinement son rôle dans le pilotage de l’action gouvernementale.

Conscient des enjeux liés à cette nouvelle mission, il dit mesurer l’ampleur des responsabilités qui l’attendent. “Je mesure pleinement la signification politique et la charge de responsabilité qui en découle”, a déclaré le chef du gouvernement, avant d’exprimer sa reconnaissance au président de la République.

Dans un ton solennel, Bah Oury a salué le leadership du chef de l’État et les acquis institutionnels enregistrés depuis son arrivée au pouvoir. “Je tiens en ce moment solennel à exprimer au Président de la République ma reconnaissance respectueuse et ma loyauté républicaine. Sous son autorité, la Guinée est sortie d’une période d’incertitude profonde pour retrouver la stabilité institutionnelle, la crédibilité de l’État et la primauté du droit constitutionnel”, a-t-il souligné.

Déclinant les grandes orientations de l’action gouvernementale à venir, le Premier ministre a insisté sur la nécessité d’une gouvernance stratégique, cohérente et responsable. “Le gouvernement que j’ai l’honneur de conduire devra incarner un État stratège et responsable de ses engagements. La crédibilité de l’action publique reposera sur la cohérence des politiques menées, la qualité de leur mise en œuvre et la capacité collective à produire des effets visibles et durables sur la vie des populations”, s’est-il engagé.

Bah Oury a également mis en avant le rôle central de la Primature dans la coordination des politiques publiques. “La Primature jouera pleinement son rôle de centre de pilotage de l’action gouvernementale. Elle devra garantir la coordination effective des politiques publiques, renforcer la culture de l’évaluation et installer durablement une logique de responsabilité partagée et être en conformité avec les exigences de l’actualité nationale et internationale”, a-t-il ajouté.

Selon lui, la transformation engagée par le gouvernement implique une refonte profonde des modes de gouvernance et de l’administration publique. “Le gouvernement engage une transformation profonde de notre modèle économique, social et institutionnel. Il suppose une administration modernisée, des compétences mobilisées, une gouvernance fondée sur la transparence et une exigence accrue de performance publique”, a poursuivi le Premier ministre.

En conclusion, Bah Oury a appelé à un engagement collectif fondé sur le sens du devoir et la loyauté institutionnelle. “L’État assumera pleinement ses responsabilités, mais la construction démocratique et le développement durable de la Guinée exigent la contribution de toutes les forces vives. C’est à cette exigence que le gouvernement consacre son action”, a-t-il conclu.