Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a adressé ses félicitations au président de la République de Guinée, Mamadi Doumbouya, à la suite de son élection à la magistrature suprême le 28 décembre 2025. Dans ce message, il salue l’accession du chef de l’État à ses nouvelles fonctions et lui souhaite plein succès dans l’exercice de son mandat.

« À l’occasion de votre investiture récente en tant que président de la République de Guinée, je vous adresse mes vœux de plein succès dans l’exercice de vos fonctions », écrit Antonio Guterres, marquant ainsi la reconnaissance institutionnelle des Nations Unies envers les autorités guinéennes.

Le secrétaire général de l’ONU dit également prendre acte des engagements exprimés par le président Doumbouya lors de son discours d’investiture, notamment en matière de cohésion nationale et d’inclusion. « Je prends bonne note des engagements que vous avez pris lors de votre discours d’investiture, notamment en faveur de la promotion de l’unité nationale et de la cohésion sociale, ainsi qu’à l’accroissement de la participation des femmes et des jeunes à la vie publique », souligne-t-il.

Antonio Guterres a par ailleurs réaffirmé la disponibilité des Nations Unies à accompagner la Guinée dans ses efforts de consolidation institutionnelle et démocratique. Il insiste sur l’importance du respect des principes fondamentaux de gouvernance et des libertés publiques. « Je vous renouvelle l’engagement de l’Organisation des Nations Unies à continuer d’accompagner le peuple et le gouvernement guinéen afin de favoriser le renforcement de l’état de droit ainsi que la promotion des principes démocratiques et la protection des droits humains », ajoute-t-il.