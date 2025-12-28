La Guinée vit ce dimanche 28 décembre 2025 une journée historique avec la tenue de l’élection présidentielle sur l’ensemble du territoire national. Les citoyens sont appelés aux urnes pour choisir leur futur président, après plusieurs années de transition.

Après avoir voté au centre Joseph Laurence de Lambayi, le Premier ministre, Bah Oury, s’est exprimé devant la presse. Il a salué l’importance de cette journée pour la nation guinéenne, la qualifiant sans détour de moment historique. « C’est une journée historique pour le peuple guinéen et pour la République de Guinée », a-t-il déclaré, rappelant que malgré « les difficultés rencontrées durant ces quatre dernières années, on a tenu le cap pour organiser aujourd’hui l’élection présidentielle. »

Pour le chef du gouvernement, le scrutin en cours représente « un tournoi majeur pour le pays et pour la République. » Il s’est particulièrement satisfait du climat ayant entouré la campagne électorale, qu’il a jugée « particulièrement apaisé, convivial », en dépit du nombre élevé de candidats.

Bah Oury a insisté sur le respect observé entre les différents prétendants à la magistrature suprême, soulignant qu’« aucune parcelle du territoire n’a été interdite à un candidat pour aller exposer son projet et recueillir l’adhésion ou le suffrage de nos compatriotes. »

Il a estimé que cette dynamique constitue « une grande chance » et « une grande victoire pour l’ensemble du peuple guinéen », tout en rappelant que « la journée n’est pas finie, elle ne fait que démarrer. »

Pour terminer, il a adressé ses remerciements à « la population guinéenne » ainsi qu’à « tous les acteurs, nationaux et internationaux » ayant contribué à la tenue du scrutin. Il a formulé le souhait que la journée se déroule « dans le calme, dans la tranquillité » et que les citoyens attendent les résultats « conformément aux textes et aux règlements […] donnés par la Direction générale des élections », a-t-il conclu.