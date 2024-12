L’année 2024 s’inscrit comme la plus meurtrière pour les migrants tentant de rejoindre l’Espagne, avec plus de 10 400 morts ou disparus en mer. Ce chiffre accablant, publié jeudi par l’ONG espagnole Caminando Fronteras, reflète une crise humanitaire sans précédent marquée par un afflux record de migrants dans l’archipel des Canaries. Cette annonce coïncide avec la déclaration des autorités maliennes concernant un nouveau drame en mer.

Selon Caminando Fronteras, qui surveille les trajets des embarcations en détresse et alerte les autorités maritimes, la moyenne quotidienne de 30 décès place 2024 comme l’année la plus meurtrière depuis le début de leurs enregistrements.

Le bilan marque une augmentation de 58 % par rapport à 2023, où 6 618 migrants avaient perdu la vie ou été portés disparus. Parmi les victimes de 2024 figurent 421 femmes et 1 538 enfants et adolescents.

Le rapport souligne un afflux migratoire exceptionnel vers l’archipel des Canaries, avec 43 737 arrivées entre janvier et la mi-décembre, contre 36 888 sur toute l’année 2023, soit une augmentation de 18,6 %. Au total, 60 216 migrants ont rejoint illégalement l’Espagne par voie terrestre ou maritime cette année, selon les données officielles.

L’ONG souligne que “la route de l’Atlantique, avec 9 757 morts, reste la plus meurtrière au monde. Les tragédies ont particulièrement augmenté sur la route mauritanienne, consolidant ce pays comme le principal point de départ vers les îles Canaries. La route algérienne, en mer Méditerranée, est la deuxième plus meurtrière selon nos registres, avec 517 victimes. Le détroit de Gibraltar a coûté la vie à 110 personnes et 73 autres ont perdu la vie sur la route d’Alboran. En outre, 131 bateaux ont été perdus avec toutes les personnes à bord”.