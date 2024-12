Prenant part au lancement des activités d’un mouvement de soutien au président de la transition, ce samedi, 28 décembre 2024, le ministre porte-parole du gouvernement a déclaré que le Président Mamadi Doumbouya n’est pas ici pour faire quelques mois et passer.

Alors que le débat sur la fin de la transition fait rage, initialement prévu au 31 décembre 2024, Ousmane Gaoual Diallo a précisé : “Le Président de la République n’est pas venu ici pour dire qu’il va faire deux mois, trois mois et passer. Nous avons parlé des mots qui ont un sens : rectification institutionnelle, refondation de l’État, reconstruction, remettre notre société en paix. Beaucoup de choses ont disparu dans notre vocabulaire aujourd’hui, qui était encore le langage, il y a encore trois, quatre à cinq ans, qui était basé sur l’ethnie, sur la religion, nous faisons un effort pédagogique, pour que ces maux disparaissent petit à petit, pour que ces divergences soient des ciments de l’unité de notre pays et non pas des facteurs sur lesquels nous allons nous accrocher pour diviser notre société”, a-t-il déclaré.

Cette sortie du ministre contraste avec sa déclaration en février 2023, devant la presse. “Le président de la transition a rappelé aujourd’hui qu’il ne passera pas un jour de plus à l’issue des 24 mois de la transition. Donc, que le gouvernement se prépare à cela, qu’il a donné sa parole au peuple de Guinée et il ne reviendra pas là-dessus. C’est clair pour lui, s’il y a un jour de plus, c’est quelqu’un d’autre qui devra le conduire, pas lui. Il est clair sur cette question”, avait-il dit.

Alphonse Iffono