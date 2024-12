Le coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée (FFSG), déplore les arrestations ciblant les hommes politiques guinéens et les acteurs de la société civile. Abdoul Sacko appelle à l’union pour combattre cette pratique.

Lors d’une conférence animée par les cadres du parti MoDeL, ce samedi 28 décembre 2024, il a dénoncé l’arrestation d’Aliou Bah, leader de cette formation politique. Face à cette situation, Abdoul Sacko appelle à la prise de responsabilité pour défendre les valeurs démocratiques.

“Nous ne défendons pas les libertés en fonction du statut ou de l’appartenance politique de la victime. C’est pourquoi je suis ici, au siège d’un parti politique, pour défendre des valeurs universelles. Nous devons assumer notre responsabilité collective et travailler ensemble pour sensibiliser et informer le peuple sur la nécessité de respecter les libertés individuelles et collectives”, a-t-il déclaré, précisant que les Guinéens en ont besoin.

“Il est impératif de mettre fin à cette situation inacceptable”, a-t-il ajouté.

Le coordinateur du FFSG a rappelé que tous les acteurs qui s’opposent à la gouvernance actuelle sont menacés, soulignant que lui-même a plusieurs fois frôlé une arrestation. Il a également évoqué son expérience personnelle, rappelant avoir été victime d’une arrestation en 2024.

“Aujourd’hui, seul Aliou Bah peut décrire avec précision ce qu’il traverse actuellement. Mais moi, je connais cette réalité car je l’ai vécue. Nous ne méritons pas cette situation. Nous devons accepter de changer les choses. La lutte pour les droits fondamentaux ne peut plus attendre”, a indiqué Abdoul Sacko.