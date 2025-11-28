La cérémonie de remise des premiers titres fonciers individuels aux victimes des déguerpissements de Kaporo-Rails, Kipé 2 et Dimess s’est tenue ce jeudi 27 novembre 2025 à Conakry. Cet acte des autorités de la transition marque une étape importante dans le processus de réparation engagé par l’État guinéen.

En présence de plusieurs membres du gouvernement et de centaines de bénéficiaires, le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire, Mory Condé, a rappelé que cette initiative découle directement des recommandations formulées lors des Assises nationales.

Dès l’entame de son allocution, il a demandé une minute de silence en hommage aux victimes d’injustices d’État et aux membres du collectif disparus. Il a ensuite insisté sur la continuité des engagements présidentiels : « Je rappelle ces faits pour vous dire combien de fois cet homme est un homme de parole. Cet homme tient à la justice. Dès les premières heures, il a annoncé que la justice serait la boussole de sa gouvernance. »

Évoquant les Assises nationales, le ministre a expliqué que les équipes dépêchées à travers le pays avaient recueilli les témoignages de citoyens victimes de spoliations ou de violences : « Ils ont recueilli l’avis du peuple de Guinée sur les injustices d’État, des Guinéens expropriés, des Guinéens victimes de violences. Sur les 45 recommandations formulées, celle concernant la réparation des victimes de Kaporo-Rails, Kipé 2 et Dimess est aujourd’hui en cours de mise en œuvre », a-t-il rappelé.

Mory Condé a également rendu hommage à ses prédécesseurs – Ousmane Gaoual Diallo, le général Ibrahima Sory Bangoura et Ibrahima Kalil Konaté – ainsi qu’aux équipes techniques ayant travaillé au dossier. Selon lui, 2 600 familles seront rétablies dans leurs droits à l’issue du processus.

Au nom du collectif des victimes, Mamadou Samba Sow a salué l’importance historique de cette étape : « Aujourd’hui est une date qui restera à jamais gravée dans nos cœurs. »

Il a rappelé la remise du titre foncier global de 258 hectares en septembre 2024 et souligné le « travail acharné » mené ces 14 derniers mois pour identifier les bénéficiaires et établir les premiers titres individuels. Il a également évoqué les prochaines étapes, dont l’aménagement du site de Wonkifon et la compensation financière des familles concernées.

Parmi les bénéficiaires présents, Thierno Sadou Diallo a livré un témoignage marqué par l’émotion, revenant sur le traumatisme des déguerpissements et le soulagement apporté par la restitution :

« Le jour où je suis sorti de ma maison à Kaporo-Rails et celui où je viens de recevoir mon titre foncier resteront à jamais gravés dans ma mémoire », a-t-il confié.

Il a exprimé sa gratitude envers les autorités, notamment vers le président de la transition et le ministre de l’Urbanisme, tout en formulant le souhait de voir la continuité du processus.

La cérémonie s’est conclue sous les applaudissements, avec une volonté partagée : poursuivre la restitution des droits fonciers à l’ensemble des familles concernées, dans un esprit de justice, de réparation et de réconciliation entre l’État et les populations de Kaporo-Rails, Kipé 2 et Dimess.