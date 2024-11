Le leader de l’UDRP et membre des Forces vives de Guinée, Edouard Zoutomou Kpoghomou, a critiqué l’attitude de certains acteurs politiques qu’il accuse de manquer de conviction dans leur engagement.

“La classe politique doit cesser de jouer aux mendiants”, a déclaré le leader de l’UDRP, dénonçant “les politiciens de ventre” prêts à tout pour satisfaire leurs intérêts personnels.

“La classe politique guinéenne risque de donner du carburant à toute sorte de pourrissement. Si la classe politique ne s’unit pas, elle aura prêté le flanc à ce genre de choses et, en ce moment, nous aurons contribué à rationaliser la prise de pouvoir par les coups d’État”, a-il affirmé.

Edouard Zoutomou exhorte la classe politique à se battre pour des convictions. “Si nous ne nous unissons pas et que nous prêtons le flanc au fait que n’importe qui peut prendre le pouvoir et en faire ce qu’il veut, cela veut dire que nous sommes en train de perpétuer cette situation. Aujourd’hui, nous parlons de la junte, demain, ça peut être quelqu’un d’autre qui viendra prendre le pays en otage. Il faut que nous soyons capables de respecter et d’incarner un certain nombre de valeurs morales.”