Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Alpha Bacar Barry, a procédé, ce mardi 28 octobre 2025, au lancement du séminaire national de renforcement des capacités et d’élaboration des Plans stratégiques de développement (PSD) des institutions de recherche scientifique (IRS) et des Centres de documentation et d’information (CDI).

Organisé à la Cité des sciences de Taouyah, ce rendez-vous scientifique, qui s’étendra jusqu’au 1er novembre, réunit l’ensemble des responsables des structures de recherche du pays autour d’un même objectif : professionnaliser la gestion et la planification stratégique du système national de recherche.

Dans son discours d’ouverture, le ministre Alpha Bacar Barry a salué une initiative porteuse d’avenir pour le secteur. « C’est un début modeste de cette rencontre. Elle permet déjà aux acteurs de la recherche scientifique de se parler, d’échanger, mais surtout de bénéficier de formations qui renforcent leurs capacités de gestion et de management. »

Le ministre a insisté sur la nécessité d’instaurer un cadre d’évaluation de la performance des centres de recherche et de documentation. « Nous le faisons déjà avec les universités ; cette fois, nous décidons de le faire avec les centres de recherche et de documentation afin que l’on puisse interagir avec eux, identifier leurs défis et apporter des solutions ainsi que des capacités supplémentaires à ces institutions. »

Interrogé sur la portée nationale de cette démarche, Alpha Bacar Barry a précisé : « Ce sont toutes les institutions de l’intérieur du pays qui se retrouvent ici aujourd’hui. C’est donc une occasion d’échanger, de partager des expériences et de se donner des idées. »

Prenant la parole au nom des directeurs d’institutions, le Pr Mohamed Sahar Traoré, président du Conseil des directeurs des institutions de recherche et des centres de documentation, a salué l’initiative qui, selon lui, est une première en Guinée. « Nous exprimons nos profonds sentiments de gratitude aux autorités de tutelle, au premier rang desquelles Monsieur le Ministre, pour sa vision éclairée, son leadership inspirant et son engagement constant en faveur de la recherche scientifique nationale », a-t-il déclaré.

Le Pr Traoré a réaffirmé l’engagement des participants à « capitaliser les enseignements issus de ces modules de formation afin de renforcer la performance, la planification stratégique et la bonne gouvernance des institutions », a-t-il ajouté avant de rappeler : « L’état de la recherche scientifique est un miroir dans lequel se reflète et se prédit l’avenir de tout système éducatif. Puissions-nous, à travers nos efforts conjoints, renforcer ce miroir et bâtir un avenir plus solide pour la recherche et l’innovation en Guinée. »

Pour sa part, la directrice générale de la Recherche scientifique, Dr Fatoumata Sylla, a insisté sur le contexte et les enjeux de cette rencontre nationale. « Notre système national de recherche scientifique et d’innovation se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins », a-t-elle affirmé, tout en évoquant les défis de « modernisation de la gouvernance, de rationalisation des ressources, de valorisation des résultats de recherche » et de « meilleure intégration de la recherche dans les priorités nationales de développement ».

Selon elle, ce séminaire vise à instaurer une « culture de performance, de transparence et de redevabilité » au sein des IRS et des CDI, tout en favorisant « la collaboration interinstitutionnelle et les synergies entre les structures de recherche et les universités ». Elle a conclu en déclarant : « Ce séminaire n’est pas une simple formation, mais une étape clé vers la transformation et la modernisation de nos institutions scientifiques et de documentation. Ensemble, engageons-nous à faire en sorte qu’elles deviennent des leviers puissants du développement économique et social de notre pays. »

Pendant six jours, les participants suivront des modules interactifs animés par des experts, axés sur la planification stratégique, le management, le suivi-évaluation et la gouvernance institutionnelle.